CHAMOU PRA DENTRO: Djokovic bate boca com torcedor no Open da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic voltou a vencer no Open da Austrália. No duelo com o australiano Alexei Popyrin, de 24 anos e 43º do ranking, o atual número 1 do mundo venceu de virada e alcançou a marca de 30 vitórias seguidas na competição. No entanto, uma cena chamou a atenção: durante o duelo, enfrentando forte oposição da torcida, o sérvio partiu pra cima de um torcedor, bateu boca e o chamou para entrar na quadra.

"Venha aqui e fala isso na minha cara. Vem cá", disse o tenista, enquanto acenava para alguém na direção da arquibancada.

Apesar da polêmica e da pressão da torcida australiana, Djokovic conseguiu virar para cima de Popyrin e avançou à terceira fase do primeiro grande slam do ano.