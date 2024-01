Carille não conta com titular em estreia e testa substituto no Santos

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Fábio Carille não deve ter o atacante Pedrinho à disposição para a estreia contra o Botafogo-SP, no sábado (20), às 18h, pelo Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Pedrinho teve problemas de documentação com o Lomotiv, clube russo que cedeu o jogador por empréstimo ao Peixe. O imbróglio levará tempo para ser resolvido e o atacante pode perder até os três primeiros jogos pelo Peixe.

O Peixe acionou o jurídico para tentar solucionar o caso e deixá-lo à disposição o quanto antes. Carille já havia formulado um time titular e contava com Pedrinho.

Sem a certeza de contar com Pedrinho, Carille tem testado Otero entre os titulares. O venezuelano tem correspondido e chamou a atenção no jogo-treino contra o Oeste, na Vila Belmiro, em que deu assistência para gol de Marcelinho.

O possível time para a estreia contra o Botafogo-SP é João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Julio Furch e Guilherme.

Canal do Santos no Whatsapp

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.