Estreia na elite, Brocador e jogos fora: Carioca começa com curiosidades

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Campeonato Carioca começa hoje (17) e a edição da atual temporada tem desde clube debutante até jogo a mais de 2 mil quilômetros de distância da capital. Veja algumas curiosidades

Estreante na elite

O Sampaio Corrêa, de Saquarema, vai disputar a primeira divisão do Carioca pela primeira vez. O clube contou com o investimento do deputado federal bolsonarista Lourival Gomes (PP-RJ), que está no cargo legislativo desde 2015.

A equipe conta com o atacante Elias, de 36 anos. No currículo, ele acumula passagens por Botafogo, Figueirense, Cuiabá, Juventude e América-RN.

Terra do surfe?

E por falar em Saquarema, a cidade vai ser a casa de três clubes no Estadual. Boavista e Sampaio Corrêa são do município e vão jogar no Elcyr Resende, estádio que também será utilizado pelo Audax.

Saquarema é conhecida como a terra do surfe. A cidade costuma ser sede da etapa do Circuito Mundial da modalidade.

Brocador na área

Campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, Hernane Brocador foi a grande contratação da Portuguesa-RJ. No ano do centenário do clube, o atacante vai usar a camisa de número 100.

Vinicius Júnior e o irmão, Netinho Imagem: Reprodução/Instagram @qualenetin

Irmão do Vinícius Júnior

José Oliveira Neto, o Netinho, é irmão de Vini Jr. e defende Boavista. Ele foi promovido da base e vai integrar o elenco na disputa do Carioca.

Brasil afora

O Carioca também vai viajar pelo Brasil, com jogos fora do Rio de Janeiro. Até aqui, são cinco partidas em outros Estados.

O Flamengo vai enfrentar o Audax hoje (17), às 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus. No domingo, o Nova Iguaçu enfrenta o Rubro-Negro no Almeidão, Paraíba.

No dia 27, a Portuguesa-RJ recebe o Fla na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. No dia seguinte o Bangu encara o Vasco em Brasília. No dia 31, o Sampaio Corrêa manda o jogo contra o time da Gávea no Mangueirão, em Belém.

O Maracanã passa por um processo de recuperação do gramado. O estádio fica fechado até o dia 04 de fevereiro.