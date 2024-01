Bahia fica no empate com time da 2ª divisão inglesa em amistoso em Manchester

Nesta quarta-feira, o Bahia realizou um amistoso diante do Blackburn Rovers, equipe da segunda divisão inglesa. O jogo foi realizado no Joie Stadium, que faz parte das instalações do Manchester City, e terminou empatado em 3 a 3.

Jean Lucas e Everaldo (2) fizeram os gols do Bahia, enquanto Dilan Markanday, Adam Wharton e Semir Telalovic marcaram para os ingleses.

?????? Teve golaço do homem! Confira os três tentos do Esquadrão no amistoso contra o @Rovers: dois de Everaldo e um do estreante Jean Lucas. #BaheaTrip pic.twitter.com/8tiWUaafAZ ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 17, 2024

O comandante Rogério Ceni utilizou duas equipes ao decorrer do jogo. Na etapa inicial, o Bahia foi a campo com Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende e Jean Lucas; Everton Ribeiro, Thaciano, Cauly e Biel.

No segundo tempo, os escalados foram Danilo Fernandes, Cicinho, Gabriel Xavier, David Duarte e Ryan; Sidney e Yago Felipe; Thaciano, Ademir, Rafael Rafão e Everaldo. Jean Lucas e Ruan Pablo também entraram no decorrer da etapa complementar.

Visando a preparação para a temporada de 2024, a equipe do Bahia chegou em Manchester no dia 9 de janeiro e retornará para Salvador apenas no dia 21.

Ainda nesta quarta, o Bahia terá o primeiro compromisso oficial da temporada. Com uma formação alternativa e comandado por Rogério Ferreira, técnico do sub-20, Esquadrão de Aço enfrentará o Jequié, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.