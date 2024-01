Após primeira temporada discreta, Rojas busca volta por cima no Corinthians

A primeira temporada do meia Matías Rojas no Corinthians não se desenvolveu como ele gostaria. O jogador paraguaio teve estreia empolgante contra o América-MG, na Copa do Brasil, mas caiu de produção e terminou 2023 com pouco prestígio.

Somando todas as competições, Rojas acumula 20 jogos (11 como titular) pelo Corinthians, com duas assistências e um cartão amarelo. Indo além dos números, o atleta de 28 anos deixou a desejar, seja pelo tempo ausente por conta de problemas físicos como pelas atuações pouco animadoras.

Soma-se a isso o fato de, perto da virada do ano, o meia ter notificado o Timão por conta dos direitos de imagem que tem a receber, estremecendo o clima entre clube e jogador. O presidente Augusto Melo, em entrevista à CNN Esportes no último domingo (14), alegou que a situação está resolvida.

Apesar do início de trajetória ruim de Rojas, o clube conta com o jogador para a temporada de 2024. A nova diretoria do Corinthians entrou em contato com o atleta para entender por que as coisas não deram certo em 2023 e passou confiança ao meia. O mesmo foi feito com o volante Fausto Vera.

Nas atividades de pré-temporada, Rojas vem trabalhando no "time B" do Corinthians, jogando aberto pela direita. A tendência é que o meia comece o Campeonato Paulista como alternativa no banco de reservas para Mano Menezes.

Para contar com Rojas, o Corinthians topou pagar US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época) entre luvas e comissões. O contrato do jogador com o clube é válido até julho de 2027.

