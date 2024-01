Palmeiras ganha folga e terá mais três atividades antes de estreia no Paulista

Após uma terça-feira com dois jogos-treinos, o elenco do Palmeiras ganhou uma folga hoje (17). Com isso, o grupo dará sequência às atividades amanhã, novamente na Academia de Futebol.

Essa será a primeira — e última — folga que o Palmeiras terá antes da estreia oficial da equipe nessa temporada. O Alviverde fará seu primeiro compromisso no Campeonato Paulista contra o Novorizontino neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Como voltará aos treinos apenas na tarde desta quinta-feira, o Alviverde terá apenas mais três atividades antes do primeiro jogo oficial do ano. Após diversos trabalhos em dois períodos, o elenco volta a realizar os treinamentos em apenas um horário depois de folgar.

One more! ?? A pré-temporada continua intensa e o #MaiorCampeãoDoBrasil não para! A TV Palmeiras/FAM mostra como foi o nosso segundo jogo-treino do dia ? #AvantiPalestra pic.twitter.com/iWOHFnQEDZ ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 17, 2024

O Palestra Itália figura no Grupo B do Paulista e brigará com Guarani, Ponte Preta e Água Santa por uma vaga nas quartas de final do estadual.

Nessa pré-temporada, o Palmeiras disputou cinco jogos-treinos na Academia de Futebol. O Verdão encerrou com um saldo de quatro vitórias (contra Rio-Branco, São Caetano, São Bernardo e Lemense) e um empate, em 1 a 1, com o União Suzano.

Abel Ferreira, que retornou ao comando da equipe na segunda-feira e já renovou contrato com o Alviverde até 2025, terá alguns desfalques para o primeiro jogo do ano. Endrick está com a seleção pré-olímpica, enquanto Dudu e Menino seguem em recuperação de suas respectivas lesões.