Antes da Supercopa, Thiago Carpini terá prova de fogo pelo São Paulo no Paulistão

Prestes a estrear no Campeonato Paulista, o São Paulo teve sua pré-temporada conturbada pela saída de Dorival Júnior, que foi contratado pela Seleção Brasileira. Com isso, Thiago Carpini, escolhido para o cargo, fará poucos jogos e terá o clássico contra o Corinthians à frente da equipe antes de sua primeira decisão.

O São Paulo enfrentará o Palmeiras na Supercopa do Brasil, que será disputada no dia 4 de fevereiro, um domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. A competição, decidida em jogo único, promove o encontro entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil.

?? O Mineirão, em Belo Horizonte, será o palco da Supercopa do Brasil! ? Palmeiras

?? 04/02 (domingo)

? 16h#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/xLo0F2eLas ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 12, 2024

Thiago Carpini terá pouco tempo para se preparar. O treinador, anunciado na última quinta-feira, comandou seu primeiro treino no São Paulo nesta segunda-feira. Seu primeiro desafio será já neste sábado, quando encara o Santo André pela primeira rodada do Paulistão, no Morumbi.

Na sequência, o Tricolor Paulista terá mais três partidas pelo Estadual até enfrentar o Palmeiras pela Supercopa. No dia 27, pega o Mirassol para seu primeiro duelo fora de casa. Logo depois, volta ao Morumbi para receber a Portuguesa, pela terceira rodada.

No último duelo antes da Supercopa, Thiago Carpini terá o seu primeiro grande desafio. Pela quarta rodada do Paulista, o São Paulo terá o clássico contra o Corinthians, dia 30, às 19h30, na Neo Química Arena. O Tricolor Paulista não supera o Timão como visitante desde 2014.

A sequência pode, portanto, embalar o começo de Thiago Carpini no São Paulo ou ser uma grande pedra em seu sapato. Se vencer os dois clássicos, quebrará um grande tabu e levantará sua primeira taça, com menos de um mês de trabalho. Por outro lado, caso seja derrotado em ambos, deverá passar a ser questionado pela torcida.

Em 2024, o São Paulo disputará cinco competições: o Campeonato Paulista, a Supercopa do Brasil, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores.