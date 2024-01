Alvo do Corinthians, Pedro Raul possui números tímidos no Toluca; confira

O atacante Pedro Raul é o novo alvo do Corinthians no mercado da bola. O clube negocia a chegada do jogador de 27 anos, que possui números tímidos no Toluca, do México.

Pedro Raul deixou o Vasco em julho de 2023 para um novo desafio em terras mexicanas. Nos Diabos Rojos, o atleta soma quatro gols e uma assistência em 19 partidas (10 como titular).

O jogador não vive grande momento no futebol mexicano. O último gol de Pedro foi anotado no dia 3 de setembro, na goleada do Toluca por 5 a 0 contra o Pachuca. De lá para cá, são 11 jogos sem balançar as redes.

A passagem de Pedro Raul no Vasco também não deixa saudades no torcedor cruzmaltino. Apesar dos números não serem ruins (nove gols e três assistências em 25 duelos), o atleta ficou marcado por falhas em momentos cruciais de jogos importantes.

O auge do centroavante na carreira foi, sem dúvidas, no Goiás. Na temporada de 2021, Pedro Raul fez 26 tentos em 50 compromissos pelo Esmeraldino, o que despertou interesse do clube carioca.

O perfil Posta Deportes, no X (ex-Twitter), noticiou que o atacante não treinou com os companheiros do Toluca nesta terça-feira (16), o que está sendo ligado ao fato do atleta estar no radar do Timão.

Pedro Raul chegaria ao Corinthians para ser reserva de Yuri Alberto, que possui confiança da diretoria e da comissão técnica. A tendência é que a negociação pelo Pedro seja costurada por empréstimo.