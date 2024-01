Pedrinho atende pedido de Carille e inverte lado no Santos

Oficialmente apresentado como reforço do Santos na última terça-feira, o atacante Pedrinho precisará se reinventar para ganhar a confiança do técnico Fábio Carille. A pedido do treinador, ele tem exercido outras funções nos treinos e tenta conquistar uma vaga como titular da equipe.

Pedrinho está habituado a jogar pelo lado esquerdo do campo, mas, na primeira semana de pré-temporada, inverteu de lado e tem atuado como ponta direita. Ele reconheceu as dificuldades de ocupar a outra beirada, mas acredita que irá se adaptar com o tempo.

"Eu sou um ponta esquerda, sempre joguei por lá. Mas tenho jogado mais pela direita aqui, o professor Carille pediu para que eu jogasse lá. Tenho treinado bem, estou feliz, acho que é tudo questão de adaptação", avaliou o novo atleta do Peixe.

"Sou um jogador de velocidade, com um bom mano a mano, de bom drible. Para mim dificulta um pouco mais jogar na direita, porque quando corto para a esquerda, a bola caiu no meu pé ruim. Mas estou trabalhando para ir mais ao fundo, o Furch também me ajuda muito fazendo a parede. É tudo adaptação", acrescentou.

Na sua primeira entrevista como jogador do Santos, Pedrinho evitou falar sobre o caso de agressão à namorada. Ele, que já reatou o relacionamento, apenas se disse inocente e motivado para defender as cores do time da Vila Belmiro.

"Para mim é um motivo de muito orgulho estar vestindo a camisa do Santos. Estou muito feliz, muito motivado com esse desafio e espero ajudar o Santos nessa temporada. Quero ser útil, ajudar meus companheiros. Acredito que vou fazer um grande ano", projetou.

Pedrinho, que iniciou sua carreira no Audax, tentará se firmar em um time pela primeira vez na carreira. Contratado pelo Red Bull Bragantino em 2021, ele passou por empréstimo no América-MG antes de ser negociado ao Lokomotiv Moscou, da Rússia.

Depois disso, o jogador ainda foi emprestado São Paulo, mas teve o vínculo rescindido em razão do caso de agressão. Ainda foi cedido novamente ao Coelho e, agora, chega ao Santos por empréstimo de um ano.

Apesar da desconfiança, o atleta foi testado como titular no ataque de Fábio Carille nesta pré-temporada. O atacante deve atuar ao lado de Guilherme e Julio Furch na estreia da equipe neste ano, diante do Botafogo-SP, a partir de 18h (de Brasília) deste sábado, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

