Abel vai receber R$ 64 milhões em novo acordo com o Palmeiras, diz jornal

Abel Ferreira vai receber 12 milhões de euros (R$ 64 milhões, na cotação de hoje) pelo novo acordo para permanecer no Palmeiras até 2025.

O que aconteceu

A quantia que o treinador vai receber é referente aos seus dois anos de contrato com o clube alviverde — 2024 e 2025. Esse valor já estaria livres de impostos, segundo informações do jornal português 'O Jogo'.

Com o novo vínculo, foi estabelecida também uma cláusula de rescisão no valor de 8 milhões de euros (R$ 42,6 milhões). Esses números seriam resultados do forte assédio que Abel recebeu do Al-Saad, do Qatar, ainda de acordo com o veículo.

Leila Pereira confirmou na tarde de ontem (16) que o técnico português vai permanecer no clube até dezembro de 2025. O anúncio da presidente do Palmeiras foi feito durante uma coletiva de imprensa na Academia de Futebol.

Abel chegou ao alviverde paulista em outubro de 2020 e soma nove títulos no comando do clube. São eles: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileirões (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Supercopa do Brasil (2023) e dois Paulistas (2022 e 2023).