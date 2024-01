Vasco fica perto de anunciar mais um reforço para 2024

O Vasco vem buscando reforços para a temporada. O próximo nome que deve ser anunciado é o do volante Juan Sforza.

O argentino de 21 anos está no Newell's Old Boys. O acerto entre Vasco e o clube de Rosário foi noticiado pela imprensa argentina neste fim de semana.

A posição de volante é vista como uma das carências do elenco. Tanto que os cariocas também trouxeram Adson, que estava no futebol europeu.

Os novos reforços do Vasco são esperados no Uruguai, onde o elenco realiza a pré-temporada. A estreia oficial da equipe em 2024 está marcada para o dia 18 de janeiro, às 19h30 (de Brasília), em confronto diante do Boavista, pelo Campeonato Carioca.