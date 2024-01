Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes na F1, renova contrato com a equipe até o final de 2026

Proprietário e diretor-executivo da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff renovou seu contrato para comandar a equipe até o final de 2026. O ex-piloto confirmou a ampliação do vínculo em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.

Os outros dois acionistas da equipe na competição, Jim Ratcliffe, dono da INEOS e Ola Kallenius, CEO da Mercedes-Benz, concordaram em manter Wolff à frente da equipe. O austríaco comentou sobre a relação junto aos outros investidores: "Eu penso que o mais importante entre nós três é que acreditamos uns nos outros".

Além disso, Wolff também expôs seu desejo como investidor, que planeja um futuro melhor para a equipe no automobilismo. O time não conquista o torneio desde 2020, último título de Lewis Hamilton.

"No final do dia, como acionista, eu desejo o melhor retorno para o investimento. E a melhor maneira para consegui-lo é vencendo", disse.

"Eu não vou tentar me agarrar a uma posição que alguém fará melhor do que eu. Eu tenho certeza que possuo pessoas a minha volta que me dirão para tomar outro caminho. No final, nós três decidimos: 'vamos fazer de novo'", afirmou.

Wolff deixou claro que não possui uma cláusula de performance em seu contrato. O investidor salientou novamente a confiança e a forte relação com os outros acionistas.

"Eu nunca tive uma cláusula de performance. Vocês apenas confiam uns nos outros ou não. E nós três estamos alinhados como acionistas", disse.