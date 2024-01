Respaldado, Zanocelo tenta retomar bom futebol em reencontro com Carille no Santos

O Santos está repleto de novidades para 2024. Uma das peças novas que vão compor o elenco é Vinícius Zanocelo, que está de volta após passar por empréstimo pelo Fortaleza.

O meio-campista não conseguiu se destacar no Leão e acumulou apenas 12 compromissos, sendo três como titular, e um gol. Apesar do fracasso no Nordeste, o jogador de 22 anos volta à Vila Belmiro com o respaldo e confiança da diretoria e comissão técnica alvinegra.

"Zanocelo nós acreditamos muito em uma recuperação, no potencial físico e técnico do atleta. Nós acreditamos que jogando em uma equipe mais equilibrada, mais técnica, pode nos ajudar bastante", declarou Alexandre Gallo, coordenador esportivo do Peixe.

Uma das principais apostas para retomar o bom futebol de Zanocelo é o reencontro com Fábio Carille. Foi justamente com o técnico que o meio-campista alcançou um espaço entre os titulares do Alvinegro Praiano.

Juntos, eles disputaram 20 partidas, entre 2020 e 2021. Destes, o atleta esteve entre os 11 iniciais em 19. Foram oito vitórias, oito empates e quatro derrotas neste período.

Quando Carille saiu do Santos, aliás, Zanocelo acabou perdendo bastante espaço, mas, depois de algum tempo, conseguiu conquistar a confiança de Fabián Bustos e voltar ao time principal.

Em 2022, o meio-campista viveu a melhor temporada da sua carreira. Foram 50 jogos, sendo 41 como titular, e cinco bolas na rede. As boas atuações levaram a então diretoria do Santos acertar a compra do jogador, que pertencia a Ferroviária.

Na reta final daquele ano, entretanto, com as diversas trocas de técnico que ocorreram no Peixe, Zanocelo acabou perdendo espaço e, com isso, foi colocado na lista de transferências. Assim, foi emprestado ao Fortaleza.

Agora, portanto, o garoto espera que este reencontro com Carille o ajude a retomar o bom futebol. No ojgo-treino contra o Oeste, vencido por 2 a 0 pelo Peixe, ele foi reserva. Os titulares foram Diego Pituca e João Schimdt. Tomás Rincón também é um concorrente pela vaga.

O Santos estreia no Paulistão contra o Botafogo-SP, no próximo dia 20, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.