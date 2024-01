Ex-Boca teria ameaçado matar parentes da ex morta se ela não se suicidasse

O atacante argentino Oscar Junior Benítez, com passagem pelo Boca Juniors, teria ameaçado matar todos os familiares da ex-namorada se ela não se suicidasse. A informação é da agência de notícias Télam, da Argentina.

O que aconteceu

A Telan informou que o jogador assistiu por videochamada enquanto Anabella Ayala se matava depois de tê-la ameaçado. A família da mulher entregou às autoridades um tablet e um celular que ela utilizava para se comunicar diariamente com Benítez.

Ele teve a prisão domiciliar revogada e foi detido novamente na última sexta (12). A ex-namorada do atacante foi encontrada morta 11 dias antes, em 1º de janeiro.

Benítez foi filmado em frente à casa dela no dia 30 de dezembro. Segundo Belén Aldana García, prima de Anabella, o jogador agrediu a ex naquele dia.

Ele tinha uma ordem de restrição de 300 metros contra a ex e a família. A medida foi obtida após uma série de acusações, que começaram em 2021.

Anabella e Oscar Benítez ficaram juntos por um ano e meio, entre 2018 e meados de 2019, quando ele atuava no México pelo Atlético San Luis. Segundo a família, ela precisou fugir para a Argentina, mas a violência do ex continuou.

Ameaças com faca, arma e prisão

No início de 2021, Benítez ameaçou matar o ex-sogro com uma arma e quebrou pertences da ex. Os pais de Anabella encontraram o jogador no quarto da filha. Em outra ocasião, destruiu arquivos no computador da família sem autorização.

Em fevereiro de 2022, o atacante descumpriu a restrição de 300 metros e ameaçou os ex-sogros e seu ex-cunhado. Ele teria dito: "Vocês me denunciaram, vou matá-los".

Em março daquele ano, ameaçou a ex com uma faca para entrar na casa dela e furou os pneus do carro da família. Benítez ainda teria agredido o ex-sogro, de acordo com o jornal argentino La Nación. Ele ficou detido por cinco dias.

O atacante foi preso em maio de 2023. As autoridades apreenderam uma pistola 9mm sem licença e com diversas munições. Ele foi condenado a seis meses de prisão, mas conseguiu negociar uma nova restrição e não foi para a cadeia.

Oscar Benítez, 30, está sem clube desde julho de 2023, quando saiu do Palmaflor (BOL). Ele começou a carreira no Lanús e passou por Benfica, Braga, Boca Juniors e Argentinos Juniors.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.