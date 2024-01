Negociações emperram e Corinthians encontra dificuldades no mercado da bola; veja próximos passos

A diretoria do Corinthians vem encontrando dificuldade nos últimos dias para contratar novos jogadores. O clube vê poucos avanços significativos e passou a traçar um novo plano para reforçar o elenco de Mano Menezes.

O Timão tentou viabilizar recentemente as chegadas do volante Caio Alexandre, do Fortaleza, e do ponta Luiz Henrique, do Betis. Em ambos os casos, o clube encontrou dificuldades por conta da forte concorrência.

Caio deve ser anunciado em breve como novo jogador do Bahia, que vem investindo forte para a temporada de 2024. Já Luiz Henrique é um jogador valorizado, que também vem sendo cobiçado pelo Flamengo.

Em entrevista à CNN Esportes, Augusto declarou que "abriu mão" de Caio Alexandre e que o Timão não tem interesse de entrar em leilão, citando a negociação por Luiz Henrique.

Agora, o foco da cúpula alvinegra é um "meia de chegada", como classifica Augusto, e dois atacantes. O nome de Rafael Borré chamou atenção da diretoria corintiana recentemente, e Vincent Aboubakar foi oferecido, mas as negociações não avançaram.

O time titular do Corinthians nos treinamentos vem sendo formado por: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Até o momento, o Corinthians já anunciou as chegadas de Félix Torres, Hugo, Diego Palacios, Raniele e Rodrigo Garro. O zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Real Valladollid, deve ser anunciado em breve.