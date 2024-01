The Best tem 2 brasileiros no páreo e chance de vitória polêmica de Messi

Dois brasileiros são finalistas de categorias no The Best 2023, que será realizado hoje, às 16h30 (de Brasília), em Londres. A cerimônia também pode coroar Lionel Messi mais uma vez, mas em um cenário diferente da última edição do prêmio.

O que aconteceu

Ederson e Guilherme Madruga são os representantes do Brasil na premiação da Fifa. O goleiro da seleção e do Manchester City disputa para ser eleito o melhor na posição, enquanto o meio-campista concorre ao Puskás, prêmio destinado ao gol mais bonito da temporada.

Já Messi está novamente cotado para ser eleito o melhor do mundo. Ele já foi coroado no ano passado, superando Kylian Mbappé e Karim Benzema, recebendo o prêmio pela sétima vez.

O craque argentino não é unanimidade como no ano passado, e sua possível vitória levantou polêmica devido ao regulamento. Os outros dois finalistas na categoria deste ano são Mbappé, novamente, e Erling Haaland, do City.

O documento da Fifa prevê que o período de análise foi entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023. A data começa no dia seguinte à final da Copa do Mundo do Qatar, conquistada pela Argentina de Messi, e vai até o início da atual temporada europeia.

Neste intervalo de tempo, Messi deixou o PSG e foi para o Inter Miami. Ele levantou mais um troféu do Francês e depois foi o herói do título da Copa da Liga dos Estados Unidos, mas não teve conquistas impactantes no cenário internacional.

O júri que vai definir o vencedor foi formado por quatro grupos: técnicos de seleções, capitães de seleções, jornalistas e torcedores. O peso do voto de cada conjunto representa 25% do total.

Confira os finalistas das demais categorias

Melhor jogadora

Aitana Bonmati (Barcelona/Espanha)

Linda Caicedo (Real Madrid/Colômbia)

Jhennifer Hermoso (Pachuca/Espanha)

Melhor treinador

Pep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter de Milão)

Luciano Spalletti (Napoli)

Melhor treinador(a) do feminino

Jonatan Giraldez (Barcelona)

Emma Hayes (Chelsea)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Melhor goleiro

Yassine Bounou (Sevilla/Marrocos)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Ederson (Manchester City/Brasil

Melhor goleira

Mackenzie Arnold (West Ham/Austrália)

Catalina Coll (Barcelona/Inglaterra)

Mary Earps (Manchester United/Inglaterra)

Puskás