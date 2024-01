Ex-São Paulo, Erison se despede do Botafogo rumo ao Japão

O Botafogo negociou o atacante Erison com o Kawasaki Frontale, do Japão. Nas redes sociais, o atleta, que atuou pelo São Paulo na última temporada, se despediu do clube carioca.

"Vestir essa camisa foi uma honra e um aprendizado sem igual. Sempre serei grato por tudo, principalmente pelo carinho do torcedor. Obrigado, Botafogo", escreveu.

A negociação girou em torno dos R$ 17 milhões. O Botafogo ficou com R$ 10 milhões do valor total do negócio. Erison já viajou para o Japão para se apresentar ao novo clube.

O atacante foi contratado pelo Botafogo em 2021, onde permaneceu até 2022. Pelo time carioca, Erison anotou 15 gols e três assistências, se consolidando com um dos principais destaques da equipe no Campeonato Brasileiro de 2022.

Após período no Botafogo, Erison foi emprestado ao Estoril, de Portugal. Em 2023, atuou pelo São Paulo, onde não conseguiu ganhar espaço. O atacante marcou apenas três gols com a camisa do Tricolor.