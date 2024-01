Estreia no Paulista e apresentação de Carpini marcam semana do São Paulo

O São Paulo terá uma semana cheia pela frente. Após a folga do último domingo (14), o elenco tricolor volta aos treinos nesta segunda-feira para seguir com a preparação para a estreia no Campeonato Paulista. Além disso, Thiago Carpini também será oficialmente apresentado.

O São Paulo começa cedo com as atividades: o primeiro trabalho acontece na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, às 09h30 (de Brasília). Já no período da tarde, o novo comandante Carpini concede entrevista coletiva a partir das 13h.

A semana tricolor, então, segue com muito trabalho. A maioria dos treinamentos no CT serão realizados no período da manhã sob os olhares do novo treinador. Carpini, inclusive, já comandou a equipe em um jogo-treino realizado no último sábado, em que o São Paulo venceu o São Bernardo por 3 a 1.

Na #SPFCplay, você confere as informações do jogo-treino de hoje e um bate-papo com o técnico Thiago Carpini! ? Assista: https://t.co/4AkAkzsFzx#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/B37RdJ4v7q ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 13, 2024

O São Paulo fará seu primeiro compromisso no Paulista neste sábado (20). O clube terá pela frente o Santo André, às 20h, no Morumbis. Na temporada, o time ainda disputará outros quatro troféus: Supercopa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

A expectativa da estreia na temporada fica por conta dos novos reforços trazidos pela diretoria. Luiz Gustavo, Bobadilla, Erick e Ferreira podem ganhar seus primeiros minutos logo no primeiro jogo do torneio, enquanto Carpini deve fazer sua estreia como técnico do Tricolor.

