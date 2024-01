Do título em 2021 às quartas em 2023: relembre últimas campanhas do São Paulo no Paulista

Neste sábado, o São Paulo terá seu primeiro compromisso pelo Campeonato Paulista de 2024. O Tricolor integra o Grupo D junto a Novorizontino, Botafogo-SP e São Bernardo, e estreia contra o Santo André, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis.

Nos últimos três anos, o São Paulo teve boas campanhas no torneio estadual. Em 2021, o Tricolor encerrou um jejum de nove anos sem conquistas com o título do Paulista. Na época, a equipe de Hernan Crespo bateu o Palmeiras por 2 a 0 no placar agregado para levantar a taça com gols de Luciano e Luan.

Naquela ocasião, o elenco são-paulino que entrou em campo no duelo de volta da final foi: Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Reinaldo, Liziero, Gabriel Sara, Luan e Igor Vinícius; Pablo e Igor Gomes. João Rojas, Luciano, William e Rodrigo Nestor entraram no decorrer do confronto. Na ida, Daniel Alves e Benítez começaram nos lugares de Igor Gomes e Igor Vinícius.

Dos jogadores que estiveram em campo no jogo de volta da final, apenas cinco continuam no São Paulo: Igor Vinícius, Luan, Luciano, Nestor e Arboleda. O Tricolor disputou 16 jogos, terminando com 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Campanha em 2022 não terminou em título

Já em 2022, o São Paulo repetiu o feito de chegar à final, mas não conseguiu sair com o título. O time comandado por Rogério Ceni até saiu na frente no jogo de ida, disputado no Morumbi, ao vencer o Palmeiras por 3 a 1. No entanto, foi dominado na volta e perdeu por 4 a 0, com o agregado final de 5 a 3.

Na partida de ida, o onze inicial foi: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Alisson; Éder e Calleri. Na volta, fora de casa, o mesmo time entrou em campo, mas não foi capaz de segurar o resultado.

Mesmo tendo disputado o título, foi em 2022 que o São Paulo teve mais derrotas no Paulista nos últimos três anos. A equipe encerrou a campanha naquele ano com 16 partidas - foram 10 triunfos, dois empates e quatro reveses.

Decepção em 2023

Já em 2023, o São Paulo fez sua pior campanha dos últimos três anos, visto que foi eliminado nas quartas de final. Apesar do brilho de Galoppo, o clube foi eliminado pelo Água Santa justamente sob o comando de Thiago Carpini, novo técnico tricolor.

O time paulista foi eliminado nos pênaltis, por 6 a 5. Alisson e Jhegson Méndez desperdiçaram suas cobranças e o Água Santa veio a ser o vice-campeão daquela edição. Durante a campanha no estadual do ano passado, foram 10 jogos, com sete vitórias, três empates e três derrotas.

No duelo, que aconteceu no Allianz Parque com o São Paulo como mandante, o time inicial foi: Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Welington; Luan, Nestor, David, Luciano e Rato; Galoppo.

Agora, o São Paulo inicia a temporada com o objetivo de voltar à decisão do Paulista para começar a temporada com um título.