Como o Palmeiras foi de 'sem Copinha' a recorde de vitórias no torneio

Após golear o União ABC-MS por 4 a 0, no segundo jogo da fase de grupos da Copinha, o Palmeiras alcançou a marca de 17 triunfos seguidos na competição, um recorde. Dois jogos depois, a equipe alviverde está na terceira fase da competição e já soma 19 vitórias em sequência, ampliando a marca e buscando um inédito tricampeonato.

O que aconteceu

Recorde pertencia ao Corinthians. O arquirrival do Palmeiras venceu 16 jogos seguidos nas edições de 2015 e 2016 da Copinha, anos em que foi campeão e vice, respectivamente.

Façanha palmeirense teve início antes do primeiro título. Depois de se classificar em primeiro lugar no Grupo 28 com sete pontos - empate com o Água Santa na terceira rodada -, a equipe só venceu até o título, começando com uma goleada de 4 a 0 sobre o Mauá e terminando a campanha com vitória de mesmo placar sobre o Santos.

Marca do Palmeiras tem bicampeonato. Diferentemente do Corinthians, o Palmeiras conseguiu manter a hegemonia durante o recorde de vitórias, e foi campeão da Copinha novamente em 2023, quando derrotou o América-MG na final, por 2 a 1.

Caminho até recorde teve reconstrução das categorias de base. O processo começou em 2015, com o presidente Paulo Nobre. Para comandar a reformulação, ele apostou em João Paulo Sampaio. A partir da chegada do novo coordenador, o clube implementou melhorias na estrutura e desenvolveu sua rede de captação.

Conquistas menos badaladas pavimentaram a estrada para o primeiro título da Copinha. Antes mesmo de conquistar a primeira Copinha, as categorias de base passaram a empilhar títulos sob a gestão de João Paulo Sampaio, e continuaram a vencer após o sucesso na competição de base mais famosa do país: no sub-20, foram dois Campeonatos Brasileiros (2018 e 2022), duas Copas do Brasil (2019 e 2022) e seis Campeonatos Paulistas (2017-2021 e 2023), além de diversos torneios internacionais; no sub-17, foram dois Mundiais de Clubes (2018 e 2019), dois Brasileiros (2022 e 2023), quatro Copas do Brasil (2017, 2019, 2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2019) e dois Campeonatos Paulistas (2018 e 2022), além de outros torneios internacionais.

Além das boas campanhas, Palmeiras tem usado mais jogadores da Academia no time principal. Outro reflexo do sucesso da reformulação das categorias de base pôde ser vista no elenco profissional do Palmeiras: entre títulos brasileiros de 2016 e 2023, participação da base quadruplicou.

Gabriel Jesus chora ao marcar para o Palmeiras contra o Atlétitico-MG Imagem: Thomas Santos/AGIF

Em 2016, o time campeão brasileiro tinha apenas um jogador revelado pelo clube entre os titulares: Gabriel Jesus; além dele, Thiago Martins era reserva. Em 2018, Victor Luís, reserva, era o único jogador da base entre os relacionados para o jogo contra o Vasco, que valeu o título. Em 2022, Danilo e Endrick terminaram entre os titulares, enquanto Gabriel Menino, Wesley e Vanderlan entravam no time com frequência. Em 2023, apenas Endrick e Vanderlan estavam entre os titulares no jogo decisivo, contra o Cruzeiro, mas Gabriel Menino - que terminou a temporada lesionado -, Artur, Fabinho, Jhon Jhon, Garcia, Naves e Kevin também participaram da campanha com frequência.

Outro reflexo da reformulação nas categorias de base é a venda de atletas. Desde a chegada de João Paulo Sampaio, o Palmeiras já arrecadou mais de 900 milhões de reais com vendas de jogadores formados na Academia de Futebol.

João Paulo Sampaio, coordenador geral de base do Palmeiras, com as Crias da Academia que participaram da campanha do título brasileiro Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Em busca do recorde de invencibilidade da Copinha. Sem perder há 22 jogos, o Palmeiras ocupa a terceira posição histórica neste quesito - ao lado do Flamengo, que registrou a marca entre 2010 e 2014. Entre 2004 e 2007, o Corinthians ficou invicto 23 jogos. Entre 2015 e 2018, os alvinegros saíram de campo com vitória ou empate 31 vezes seguidas.

Em busca do tricampeonato, o Palmeiras encara o Aster na terceira fase da Copinha. A equipe de Itaquaquecetuba liderou o Grupo 23 e tomou apenas um gol nos quatro jogos que fez no torneio.

Veja os jogos que o Palmeiras venceu para construir o recorde:

Copinha 2022

Palmeiras 4 x 0 Mauá

Palmeiras 3 x 0 Atlético-GO

Palmeiras 2 x 1 Inter

Palmeiras 5 x 2 Oeste-SP

Palmeiras 1 x 0 São Paulo

Palmeiras 4 x 0 Santos

Copinha 2023

Palmeiras 2 x 0 Juazeirense

Palmeiras 3 x 1 América-SP

Palmeiras 2 x 1 Rio Preto

Palmeiras 6 x 0 Sampaio Corrêa

Palmeiras 4 x 0 Juazeirense

Palmeiras 4 x 0 Mirassol

Palmeiras 5 x 0 Floresta-CE

Palmeiras 2 x 1 Goiás

Palmeiras 2 x 1 América-MG

Copinha 2024