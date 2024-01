Veja os desafios de Carille na reta final da pré-temporada do Santos

Restam apenas cinco dias para o início oficial da temporada do Santos. Depois do desastre de 2023, a esperança é que este ano seja de mais felicidade aos torcedores alvinegros. O time estreia no Paulistão no próximo sábado (20), contra o Botafogo-SP, fora de casa.

Até lá, o técnico Fábio Carille ainda tem alguns desafios pela frente. Um dos principais é gerar entrosamento para o elenco, que está praticamente inteiro novo.

Na escalação titular do jogo-treino contra o Oeste, realizado no sábado, apenas dois titulares são remanescentes de 2023: João Paulo e Joaquim. Além deles, Felipe Jonatan e Julio Furch também já faziam parte do grupo. O lateral esquerdo, porém, estava lesionado e o atacante era reserva.

Já os outros sete atletas são recém-contratados: Aderlan, Gil, João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano, Pedrinho e Guilherme.

A tendência, portanto, é que eles precisem de tempo para se conhecerem e passarem a se entender dentro de campo.

Outro ponto importante é a questão da confiança. Apesar de ser um time novo e muitos não terem participado da queda para a Série B do Brasileirão, é preciso tirar o "medo" dos jogadores. O clima de incerteza ainda é grande e, por isso, vai ser necessário trabalhar o psicológico dos atletas.

Ajustes pontuais

Além disso, ainda é preciso definir algumas posições na equipe titular do Santos. Na zaga, o treinador tem oito opções, incluindo Gil, que chega como um dos principais reforços para o ano. Nas laterais, o Santos vem enfrentando dificuldades para encontrar unanimidades. Já no gol, a diretoria ainda busca por um reserva para João Paulo.

O meio de campo é praticamente novo. Ficaram apenas Rincón, Sandry e Alison. Os dois últimos, porém, quase não jogaram em 2023 devido a lesões.

No ataque também não sobrou nenhum titular. Para as pontas, Carille tem cinco nomes. Destes, apenas um é remanescente do ano passado e trata-se do jovem Weslley Patati, que pouco jogou no profissional.

Para a vaga de centroavante, tanto Furch quanto Morelos já estavam no elenco, mas ambos eram reservas.

O time titular esboçado contra o Oeste teve: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme.

Já o reserva foi: João Paulo (João Pedro); Hayner, Messias (Matheus Matias), Luiz Felipe e Kevyson; Vinicius Zanocelo, Nonato (Andrey) e Cazares; Otero, Willian Bigode e Marcelinho.

Carille terá mais seis sessões de treinos para definir a equipe que enfrentará o Botafogo-SP, na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto. O jogo será no sábado, às 18h (de Brasília).

Veja a programação do Santos até a estreia no Paulistão:

Segunda-feira (15)

Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Treino às 17h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (16)

Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (17)

Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Treino às 17h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (18)

Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (19)

Viagem de avião para Ribeirão Preto pela manhã.

Treino de tarde em Ribeirão Preto.

Sábado (20)

Botafogo-SP x Santos FC - 18h - Arena Eurobike

