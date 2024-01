Carpini turbinou seus meias em 2023; chegou a vez de James decolar no SPFC?

Thiago Carpini inicia sua trajetória como técnico do São Paulo com alguns desafios antes da estreia do clube no Campeonato Paulista, no sábado (20), e um dos impasses atende pelo nome de James Rodríguez. O histórico recente do novo comandante, no entanto, pode ajudar o meia.

James: chegou a hora?

O colombiano chegou ao Tricolor em julho com status de estrela, mas ainda não engrenou. Diferentemente do ídolo Lucas, que também foi contratado durante a temporada, ele não conseguiu ganhar uma vaga na equipe titular com Dorival Júnior.

James fez 14 jogos e marcou apenas um gol no ano passado — para piorar, desperdiçou dois pênaltis, sendo um deles na disputa contra a LDU, que gerou eliminação brasileira na Sul-Americana.

James Rodríguez se lamenta durante São Paulo x LDU, duelo da Sul-Americana Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

A mudança na comissão técnica são-paulina pode ser boa para o jogador de 32 anos, que tem contrato até 2025. É que o técnico alavancou, ao menos em seus dois últimos trabalhos, atletas com a mesma característica do colombiano.

Luan Dias era o maestro do Água Santa, que alcançou a final do Paulistão. Nas "mãos" de Carpini, o meia se destacou na campanha do último estadual e acabou negociado com o Santos para o Campeonato Brasileiro.

Nenê foi outro beneficiado sob trabalho do agora técnico do São Paulo. O experiente camisa 10 comandou o Juventude na campanha que rendeu o acesso à elite nacional e até decidiu cancelar sua aposentadoria para seguir no futebol.

James não terá vida fácil para se encaixar no time titular. Ele tem a concorrência de nomes como Lucas, Luciano, Nikão, Wellington Rato, Galoppo e até Ferreirinha — todos podem atuar no setor responsável por abastecer o centroavante Calleri.

Na primeira atividade de Carpini, no entanto, o colombiano foi acionado: ele entrou em campo no 2° tempo do jogo-treino do São Paulo contra o São Bernardo, que terminou em 3 a 1 para o Tricolor, e acabou substituído por Nikão.