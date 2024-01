Bia Haddad supera Fruhvirtova por 2 sets a 1 em sua estreia no Australian Open

A tenista Bia Haddad estreou com o pé direito no Australian Open. Nesta segunda-feira, a brasileira venceu a tcheca Linda Fruhvirtova em um jogo acirrado, por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 6/2). A partida teve duração de duas horas e 19 minutos.

Em relação ao ano passado, Bia já melhorou seu resultado na Austrália e tentará chegar à terceira rodada do torneio pela primeira vez. O melhor resultado da tenista brasileira no primeiro Grand Slam do ano é uma segunda rodada, fase em que chegou por três vezes.

Agora, a próxima adversária de Bia Haddad na competição será a russa Alina Korneeva, de apenas 16 anos, que disputa o primeiro Grand Slam de sua carreira profissional.

Bia ?? second round ?? Bia Haddad Maia overcomes Linda Fruhvirtova 6-2 3-6 6-2 to move on in Melbourne ? #AusOpen ? #AO2024 pic.twitter.com/5JWppQySy0 ? #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024

O jogo

Bia começou a partida com tudo, abrindo 3 a 0 no primeiro set. Apesar de uma pequena reação de Fruhvirtova, a brasileira continuou impondo seu jogo e finalizou em 6/2.

No início do segundo set, a tcheca enfrentou três break points, mas conseguiu escapar e, em seguida, consolidou seu jogo. Fruhvirtova ganhou confiança, abriu 3 a 1 e manteve a liderança até o final, fechando em 6/3.

Apesar da reação da jovem adversária, Bia Haddad não se abalou no set decisivo. Ela começou confirmando seus serviços, mas, do outro lado, Fruhvirtova fazia o mesmo. A partir do 3 a 2, entretanto, a atleta brasileira conseguiu quebrar o saque da adversária e fechar o set em 6/2, confirmando sua classificação para a próxima fase do Australian Open.