Vini Jr faz história e repete Romário em show contra o Barça; veja feitos

Com três gols em 38 minutos contra o Barcelona, Vinicius Junior escreveu mais uma página de sua história no Real Madrid. O brasileiro arrasou o rival no título da Supercopa da Espanha.

Vini Jr faz história

Vinicius é o primeiro brasileiro a marcar um "hat-trick" pelo Real no clássico. Antes dele, só Romário e Evaristo de Macedo haviam alcançado o feito, ambos pelo Barça.

Ele também se tornou o primeiro jogador no século a fazer três gols em 38 minutos no clássico. Não bastasse, agora também é o primeiro a anotar um "doblete" em 10 minutos de Real x Barça.

O brasileiro marcou driblando o goleiro, de carrinho e em cobrança de pênalti (sofrido por ele mesmo). Vini Jr ainda participou do quarto gol, marcado por Rodrygo, e infernizou a vida do zagueiro Araújo, que acabou expulso após dois cartões amarelos — o primeiro na penalidade sobre o camisa 7.

Vini Jr voltou a ser decisivo pelo Real numa final. Ele já havia marcado na decisão da Liga dos Campeões da Europa e na final do Mundial de Clubes.