Vini Jr. fala sobre confusão e explica comemoração de CR7: 'É meu ídolo'

Embalado pelo brilho de Vinícius Júnior, o Real Madrid se consagrou campeão da Supercopa da Espanha neste domingo (14). Com hat-trick do camisa 7 e um de Rodrygo, os merengues venceram o Barcelona por 4 a 1, no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita.

Após o título, Vini Jr explicou a confusão com o banco do clube catalão e a comemoração em homenagem a Cristiano Ronaldo após o primeiro gol. Ele marcou três vezes em 38 minutos de jogo.

"Fico muito triste. Todos querem brigar comigo porque sabem que vai sair na imprensa que o Vini fez isso ou aquilo. Tento ao máximo estar muito tranquilo e concentrado no jogo para fazer o melhor para meus companheiros, mas claro que não sou santo. Às vezes falo demais, faço coisas que não se deve fazer, mas estou aqui para melhorar e servir de exemplo para os mais novos", disse o brasileiro.

"A comemoração é porque ele é meu ídolo e agora está jogando aqui. As pessoas da Arábia, sempre que estou aqui, mostram um carinho muito grande por mim e fico muito feliz por isso. Estou muito feliz com a equipe pelo que fizemos hoje. Jogar contra o Barcelona não é fácil, ainda mais ganhar de 4 a 1. Fizemos uma partida quase perfeita", afirmou Vini Jr.

O brasileiro agradeceu o trabalho dos profissionais do Real Madrid durante a recuperação da lesão muscular na coxa e destacou sua evolução sob o comando de Carlo Ancelotti.

"Agradeço aos fisioterapeutas, aos médicos, aos meus companheiros e ao mister (Ancelotti) e seu corpo técnico por me darem confiança para chegar hoje em meu melhor nível. Ainda não consegui atingir isso, porque só tenho três partidas, mas estou muito contente com o jogo de hoje. Estou aprendendo todos os dias e em todos os jogos, o mister está aí para me ajudar. Quero ser uma pessoa melhor, mas às vezes quero ajudar demais a equipe e acabo chateando os demais — eu mesmo, meus companheiros, os rivais. Mas quero melhorar e seguir nessa linha", concluiu Vini.