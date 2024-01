Santos renova com Ketlen e mais quatro jogadoras do elenco feminino

O Santos também está fazendo uma reformulação no seu elenco feminino. Neste domingo, o clube anunciou as renovações de contrato das zagueiras Camila Martins e Reina, da meio-campista Ana Carla e das atacantes Thaisinha e Ketlen.

As atletas renovaram por mais um ano, com exceção de Ketlen, que estendeu seu vínculo por mais duas temporadas, ou seja, até o fim de 2025.

A atacante já é a atleta com mais jogos e gols na história do futebol feminino do Alvinegro Praiano, com 192 bolas na rede em 334 partidas. Em 2023, ela foi a única do elenco a disputar todos os 35 jogos da temporada.

SEREIAS RENOVADAS! ?????? Ana Carla, Camila Martins, Reina e Thaisinha renovaram contrato com as #SereiasDaVila por mais um ano. Já a nossa maior artilheira, Ketlen, seguirá vestindo o #MantoSagrado por mais dois anos. Vamos juntas! ? pic.twitter.com/eivg0pTudx ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) January 14, 2024

Companheira de longa data de Ketlen, Thaisinha obtém 76 tentos em 163 compromissos. Ela é a quinta maior artilheira da história da Sereias da Vila.

A meio-campista Ana Carla, por sua vez, está na equipe desde 2022 e tem 52 jogos, com oito bolas na rede. Já Camila Martins já vestiu a camisa alvinegra em 125 oportunidades e também marcou oito vezes.

Por fim, a estadunidense naturalizada filipina, Reina Bonta, que levou as Filipinas à disputa da última Copa do Mundo, chegou ao Peixe no início de 2023 e já acumula 23 jogos.

Apesar das renovações, o Santos não conta mais com Cristiane. A experiente atacante rescindiu com o clube e assinou com o Flamengo.