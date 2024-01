Santos já arrecadou quase R$ 140 milhões em vendas na gestão de Marcelo Teixeira

Depois do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos iniciou uma força-tarefa para reduzir as suas contas. Para tentar sair do vermelho, o time também negociou jogadores considerados caros nesta janela de transferências.

desde que Marcelo Fernandes assumiu a presidência, o Peixe já arrecadou quase R$ 139,497 milhões em vendas de atletas. Até o momento, já saíram o goleiro John, os meias Dodi, Jean Lucas, e Gabriel Pirani e os atacantes Soteldo, Lucas Braga e Lucas Barbosa.

Com as saídas, além do dinheiro que entra nos cofres, o Alvinegro Praiano também está conseguindo economizar com salários. Com estes oito atletas, a economia foi de R$ 3,110 milhões.

A diretoria ainda conseguiu reduzir os salários do goleiro João Paulo, dos zagueiros João Basso, Messias e Luiz Felipe, o meio-campista Tomás Rincón e o atacante Julio Furch.

Além disso, Marcelo Teixeira fez um grande corte na folha de pagamentos de funcionários em geral, como médicos, fisioterapeutas, massagistas, psicólogos e nutricionistas. Neste ramo, a redução foi de R$ 2,302,992,00 milhões em relação ao ano de 2023.

Em 2024, o Santos terá apenas a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja as vendas do Peixe na gestão de Marcelo Teixeira

John - vendido ao Botafogo



1,2 milhões de dólares + bônus de 100 mil dólares após 40 partidas como titular



Direitos econômicos: 75% do Botafogo e 25% do Santos

Dodi - vendido ao Grêmio



R$ 4,938 milhões



Direitos econômicos: 100% do Grêmio

Jean Lucas - vendido ao Bahia



6 milhões de euros + 3 metas (500 mil euros se o atleta completar 25 partidas oficiais nesta temporada, atuando pelo menos 60 minutos em cada uma delas; 500 mil euros caso o atleta jogue 60% das partidas oficiais de uma temporada em que o Bahia se classifique à Libertadores; 500 mil euros caso o atleta jogue 60% das partidas oficiais de uma temporada em que o Bahia se classifique à Sul-Americana)



Direitos econômicos: 100% do Bahia - Santos possuía 25%

Gabriel Pirani - vendido ao DC United



1,3 milhão de dólares



Direitos econômicos: 100% MLS - Santos fica com 30% de mais valia

Marcos Leonardo - vendido ao Benfica



18 milhões de euros



Direitos econômicos: 100% do Benfica - Santos fica com 10% de mais valia

Lucas Braga - emprestado ao Shimizu S-Pulse-JAP



200 mil dólares



Direitos econômicos: 80% do Santos e 20% do atleta

Soteldo - emprestado ao Grêmio



Nenhum custo



Direito econômico: 50% do Santos e 50% do Tigres-MEX

Lucas Barbosa - emprestado ao Juventude



Nenhum custo



Direito econômico: 70% do Santos, 20% do Novorizontino e 10% do atleta