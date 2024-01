Santos encerra negociações com Tadeu e mira contratação de Marcelo Grohe

Do UOL, em Santos (SP)

Após quase um mês, o Santos encerrou as negociações com o goleiro Tadeu, do Goiás. A diretoria ainda busca um concorrente de peso para o titular João Paulo.

O que aconteceu

O Peixe se acertou com a Ferroviária, dona de 50% dos direitos, mas não houve acerto com o Goiás, apesar da enorme vontade do goleiro de reforçar o Santos.

O Santos ofereceu 4 milhões de reais por 40% de Tadeu para o clube esmeraldino. A negociação durou quase um mês e não deu certo.

O Peixe vai atrás de outro goleiro no mercado, e Marcelo Grohe interessa. Ele foi revelado pelo Grêmio e atualmente está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

O clube alvinegro passa por uma reformulação no elenco após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e, recentemente, acertou a renovação de João Paulo, titular na última temporada.

Por outro lado, a equipe da Vila acertou a saída de outros dois goleiros. John Victor, que passou 2023 emprestado, acertou com o Botafogo; e Vladimir foi dispensado.