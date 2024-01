Santos aprimora parte física dos jogadores em treino de dois períodos no CT Rei Pelé

O Santos segue a sua rotina de treinos visando a estreia na temporada. O clube treinou em dois períodos no CT Rei Pelé neste domingo.

Tanto a atividade da manhã quanto a da tarde foram focadas na parte física, já que no sábado o elenco disputou um jogo-treino contra o Oeste. O time de Fábio Carille venceu por 2 a 0.

Domingo de treino no CT Rei Pelé! ???? pic.twitter.com/cZcBRC4Rpq ? Santos FC (@SantosFC) January 14, 2024

O Alvinegro Praiano estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado, quando visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. A bola rola no gramado da Arena Eurobike às 18 horas (de Brasília).

Para este jogo, Tomás Rincón ainda é dúvida. O volante está em transição após sofrer uma lesão muscular na coxa.

Assim, a tenência é que o Santos vá a campo com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme.

O Peixe volta aos treinos nesta segunda-feira. Veja a programação até a estreia no Paulistão:

Segunda-feira (15)



Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Treino às 17h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (16)



Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (17)



Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Treino às 17h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (18)



Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (19)



Viagem de avião para Ribeirão Preto pela manhã.

Treino de tarde em Ribeirão Preto.

Sábado (20)



Botafogo-SP x Santos FC - 18h - Arena Eurobike