Mbappé marca, dá assistência e PSG amplia vantagem na liderança do Francês

Neste domingo (14), o Paris Saint-Germain visitou o Lens em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Francês e venceu por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Bradley Barcola e Mbappé.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Luis Henrique chegou aos 43 pontos, ampliando assim a vantagem em relação ao Nice, atual vice-líder com 35 somados.

Por outro lado, os mandantes, que perderam a segunda consecutiva na competição, ficaram estacionados na oitava colocação, com 26 pontos conquistados.

? ? ? ? ? ? ? ? ? Le Paris Saint-Germain empoche 3?? points à Lens pour la reprise de la #Ligue1 ! ????? ????? ???#RCLPSG pic.twitter.com/xDCzL5wA6j ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 14, 2024

No duelo seguinte, o Paris Saint-Germain visita o Orléans, da terceira divisão, no próximo sábado (20), no Estádio de la Source, em partida válida pela segunda rodada da Copa da França.

Já o Lens visita o Toulouse no próximo dia 28, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

Gols

A rede foi balançada pela primeira vez aos 30 do primeiro tempo, depois de Bradley Barcola receber bom passe de Mbappé dentro da área e finalizar com grande categoria no canto direito do goleiro.

Já aos 45 da segunda etapa, Dembélé soltou em Mbappé, que finalizou cruzado para garantir a vitória da equipe.

Confira os resultados das outras partidas deste domingo pelo Campeonato Francês:

Lille 3 x 0 Lorient

Brest 2 x 0 Montpellier

Nantes 1 x 2 Clermont

Le Havre 3 x 1 Lyon