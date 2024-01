Primeiro teste do Santos em 2024 tem apenas dois titulares remanescente da última temporada

Depois da trágica temporada de 2023, o Santos se reformulou. O presidente Marcelo Teixeira, junto com o técnico Fábio Carille, realizou diversas mudanças no elenco alvinegro. O clube atacou o mercado e manteve poucos jogadores do último ano.

Neste sábado, o Peixe realizou o seu primeiro teste de 2024, em jogo-treino contra o Oeste, na Vila Belmiro. Os mandantes venceram por 2 a 0. O curioso é que apenas dois jogadores seguem no time titular desde a última temporada.

Tanto o goleiro João Paulo quanto o zagueiro Joaquim foram titulares em boa parte dos compromissos de 2023 e estiveram entre os 11 iniciais no jogo-treino. Além deles, Felipe Jonatan e Julio Furch também já faziam parte do elenco. O lateral esquerdo, porém, estava lesionado e o atacante era reserva.

Já os outros sete atletas são recém-contratados: Aderlan, Gil, João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano, Pedrinho e Guilherme.

O time titular contra o Oeste, portanto, teve: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme.

Destes 11, apenas João Paulo e Furch foram titular na última partida do Santos em 2o23, na fatídica derrota de 2 a 1 para o Fortaleza. Joaquim estava suspenso na ocasião.

O time que entrou em campo contra o Leão, em 6 de dezembro, foi: João Paulo; João Basso, Messias e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Soteldo e Inocêncio; Marcos Leonardo e Furch.

Já nos dois últimos tempos contra o Oeste, o Peixe teve: João Paulo (João Pedro); Hayner, Messias (Matheus Matias), Luiz Felipe e Kevyson; Vinicius Zanocelo, Nonato (Andrey) e Cazares; Otero, Willian Bigode e Marcelinho. Destes, cinco são reforços, dois voltaram de empréstimo e dois são da base.

Vale lembrar que Tomás Rincón está se recuperando de uma lesão muscular e deve voltar ao time principal. No jogo-treino, quem assumiu o seu posto foi João Schmidt.

O Santos estreia no Paulistão contra o Botafogo-SP, no próximo dia 20, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.