Por que Palmeiras não busca reforços mesmo após somar R$ 180 mi em vendas

Do UOL, em São Paulo (SP)

As vendas dos atacantes Artur e Kevin podem alcançar, juntas, um valor total superior a R$ 180 milhões — se atingirem as metas em seus novos clubes. No entanto, o Palmeiras não planeja usar esses valores em contratações de peso.

Por quê?

Palmeiras entende que valores finais das transações passam falsa impressão ao torcedor. O Alviverde fechou a venda de Artur em 18 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na cotação atual), 10% será repassado ao RB Bragantino, cerca de 5% fica com que representa o atleta, e mais 5% do mecanismo de solidariedade da Fifa para o clube formador (que no caso de Artur são o Ceará e o próprio Palmeiras).

No caso da transferência de Kevin, o Palmeiras aceitou uma proposta do Shakhtar Donetsk de 12 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) fixos, mais 4 milhões de euros (R$ 21 milhões) em bônus. O Alviverde terá que repassar 30% ao Desportivo Brasil, e os valores dos empresários e do mecanismo de solidariedade.

Pagamento parcelado. Nenhuma das duas vendas são com pagamentos à vista — o que é muito normal em negociações por esses valores. Sendo assim, apesar das altas cifras, o Palmeiras não terá boa parte desse dinheiro para reinvestir de forma imediata em reforços de peso.

Dinheiro será utilizado para pagar contratações de anos anteriores. O Palmeiras também compra de forma parcelada, e precisa honrar com seus compromissos antigos. No próprio caso da contratação de Artur no ano passado, o Alviverde ainda tem valores a pagar ao time de Bragança Paulista.

Custos elevados com o atual elenco. A presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros adotaram como estratégia a manutenção do elenco vencedor das últimas temporadas, e os pilares do elenco ganharam renovações contratuais com aumentos salariais.

O Palmeiras segue no mercado para fechar a contratação de um meia. O clube entende que precisa encontrar uma reposição para Raphael Veiga, mas ainda estuda nomes.

