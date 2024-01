Panorama de mercado: Palmeiras traz reforços pontuais, mas foca em manutenção do elenco

O Palmeiras deu início à temporada de 2024 na última segunda-feira. E por mais um ano, o clube optou por trazer apenas reforços pontuais e seguir mantendo a base da equipe - que levou o Verdão a diversas conquistas nos últimos três anos.

Até o momento, o foco da janela de transferências palmeirense não tem sido as contratações, mas sim a extensão dos vínculos de jogadores que são fundamentais para o estilo de jogo implementado pelo técnico Abel Ferreira.

Não à toa, o Palmeiras trouxe apenas três atletas: o volante Aníbal Moreno, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral esquerdo Caio Paulista. O argentino era desejo antigo do Verdão, enquanto o ex-Cruzeiro foi contratado "na surdina". Já Caio Paulista foi o famoso 'chapéu' do Alviverde no rival São Paulo, que tinha praticamente tudo encaminhado para contratá-lo.

Contudo, o principal objetivo do Alviverde nesta janela de início de ano foram as renovações de contrato. Ate o momento, foram seis vínculos estendidos: do goleiro Marcelo Lomba; do zagueiro Murilo; do lateral direito Marcos Rocha; dos volantes Zé Rafael e Gabriel Menino; e do meia Luís Guilherme.

A principal permanência, porém, é a de Abel. Apesar do português não ter renovado seu contrato, o comandante seguirá no Palmeiras nesse ano. Segundo a mídia espanhola, o técnico tinha proposta do Al-Sadd, do Catar, para deixar o Brasil. No entanto, em reunião com Leila Pereira em dezembro do ano passado, ele reforçou o vínculo que tem com o Alviverde até o fim de 2024.

A estratégia de priorizar a extensão de vínculos vem sendo uma política utilizada pela diretoria do Palestra Itália para manter a base campeã nos últimos anos e, ao mesmo tempo, impedir que jogadores deixem o clube de graça.

Vale lembrar que, apesar de se esforçar ao máximo para manter os jogadores, o Palmeiras também pode acabar perdendo atletas. Artur, por exemplo, foi vendido ao Zenit-RUS, enquanto Kevin, cria da Academia, também está de saída rumo ao Shakhtar Donetsk-UCR.

Em meio à renovações e contratações, o Palmeiras terá seu primeiro compromisso oficial na temporada no dia 21 de janeiro (um domingo). Pela estreia no Paulista, o Verdão enfrenta o Novorizontino, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.