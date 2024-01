Palmeiras x Aster: informações e onde assistir ao duelo pela terceira fase da Copinha

O Palmeiras volta a campo em busca do tricampeonato da Copinha nesta segunda-feira. O adversário da vez será o Aster, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

O confronto terá transmissão da Cazé TV. O torcedor também pode acompanhar o lance a lance no site da Gazeta Esportiva.

Na última fase, as Crias da Academia bateram o Sport por 3 a 1. A equipe palestrina segue com 100% de aproveitamento na competição.

Sabe fazer gol e ainda arrisca na ginástica ? A Cria é diferenciada! ?#AvantiPalestra #CriasDaAcademia pic.twitter.com/DSHuhE3lYp ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 13, 2024

Com 18 gols marcados e dois sofridos, o Palmeiras tem o meia Estêvão como destaque na Copinha. O jovem, de 16 anos, é o artilheiro do Verdão no torneio, com quatro tentos.

Já o Aster quer seguir fazendo história após eliminar o Oeste na segunda fase. O vencedor do duelo enfrenta quem passar de Atlético de Guaratinguetá e Taubaté.