No começo da carreira, Carpini pode contar com ajuda de Muricy no São Paulo

No São Paulo, o técnico Thiago Carpini terá o maior desafio em sua curta carreira. O comandante, porém, pode contar com ajuda de Muricy, ídolo do clube.

Aos 39 anos, o treinador tem a sua primeira experiência em um time da Série A. Além dos trabalhos de destaque no Água Santa e Juventude, ele passou por Guarani, Oeste, Inter de Limeira e Santo André.

Ocupando o cargo de coordenador, Muricy pode ajudar Carpini a lidar com os jogadores mais experientes e de nome, como o caso de James Rodríguez, Luciano, Rafinha, Calleri e Arboleda. O ex-treinador também tem a capacidade de ajudar na adaptação a um clube como o São Paulo.

Muricy, que também foi jogador pelo clube, teve passagem marcante pelo Tricolor, com destaque para o tricampeonato brasileiro consecutivo. Na nova função, ajudou na conquista de um Paulista e uma Copa do Brasil.

O primeiro compromisso do São Paulo para a temporada será contra o Santo André, pela primeira rodada do torneio estadual. O confronto está marcado para às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no MorumBIS.