NFL: Taylor Swift dança com a sogra em vitória do namorado nos playoffs

A sensação térmica ficou abaixo de 20ºC em Kansas City, mas isso não tirou a animação de Taylor Swift. A cantora esteve no Arrowhead Stadium na vitória da equipe de seu namorado, Travis Kelce, pelos playoffs da NFL, e mandou uma dancinha com a sogra e a torcida do Kansas City Chiefs na noite do último sábado (13).

Os Chiefs venceram os Dolphins por 26 a 7 e seguem vivos nos playoffs da NFL. E quando a partida já estava praticamente definida, Taylor Swift, que estava sentada à esquerda de sua sogra, Donna Kelce, empolgou geral e entrou na onda da torcida.

A dança viralizou nas redes e mostrou que Taylor Swift tem estilo e atitude também fora dos palcos. Famosa pelo hit 'Cruel Summer', a pop star provou que encara bem um 'cruel winter'. Confira: