Muricy fala sobre saídas de Dorival e Caio Paulista, e elogia Carpini no São Paulo: "Se preparou bem"

Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, deu sua opinião sobre as saídas de Dorival Junior e Caio Paulista, figuras importantes para o sucesso do clube em 2023. O ex-técnico do Tricolor também aproveitou para elogiar Thiago Carpini, que assumiu a equipe após bons trabalhos no Água Santa e no Juventude.

Muricy classificou a saída de Dorival para a Seleção Brasileira como "difícil", especialmente pelo fato do comandante ter sido peça atuante no planejamento do clube para a temporada de 2024.

"Não esperávamos agora, neste momento. Ele fez o planejamento com a gente, o tipo de jogador que seria contratado. Tivemos dificuldades, não vencemos fora de casa porque às vezes precisamos contragolpear mais, mas não tínhamos contra-ataque. A gente gostava muito da posse de bola. E fomos ao mercado buscar velocidade. Contratamos Lucas, Ferreirinha, para ele ter outro tipo de jogo", disse Muricy à CNN.

"Para a gente foi muito dura (a saída de Dorival), difícil. Fizemos um planejamento. Mas sou muito amigo dele, é um sonho do cara, a gente respeita. Legal o sonho dele, mas para a gente foi ruim para caramba (risos). Cada um, cada um. Assinei contrato de três anos agora, foi difícil aceitar. Ele vive um grande momento, conversei com ele. Agora estamos torcendo", complementou.

Em relação a Caio Paulista, que trocou o São Paulo pelo rival Palmeiras, Murcy não entrou em detalhes do negócio mas admitiu que o clube ficou "sentido" com a situação.

"A gente fica sentido, buscamos ele no Fluminense, não era titular, estava esquecido. Ele foi muito bem no São Paulo. Claro que ele merece esse assédio do Palmeiras, foi muito bem. Mas eles tinham um acordo. Essa parte eu não entro, a parte econômica não é minha parte. Não é minha área e não quero me meter. Mas parece que tinha um acordo entre empresário e clube, conversaram com o Fluminense, para parcelar. E de repente o Palmeiras apareceu e levou, é coisa de mercado. Mas nós não esperávamos", analisou.

Sem Caio Paulista, a tendência é que Welington assuma a titularidade da lateral esquerda do São Paulo. Já para repor Dorival, a diretoria agiu rapidamente e fechou a contratação de Thiago Carpini. Muricy detalhou como foi feito o processo para escolher um novo técnico e elogiou o trabalho do profissional que levou o Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023.

"Entrevistamos (Paulo) Pezzolano, (Luis) Zubeldía não entrevistamos porque marcamos e ele não queria conversar... Muita pose, e a gente louco no mercado. Aqui é São Paulo, meu filho. 'Hoje não vai dar, amanhã não vai dar...'. A gente desesperado no mercado... Gostamos do perfil, mas você tem que mostrar que quer vir para o clube. Fizemos com o Pezzolano na hora, ele mostrou interesse, Carpini igual. Só entrevistamos Pezzolano e Carpini", comentou o coordenador.

"Fizemos entrevistas e chegamos à conclusão que o melhor é o Carpini. Se preparou bem, estudou, fez bons trabalhos em times de pouca estrutura", finalizou.

Thiago Carpini já começou a trabalhar com o elenco do São Paulo, que segue em pré-temporada no CT da Barra Funda. O Tricolor estreia no Campeonato Paulista no dia 20 (sábado), contra o Santo André, no Morumbi.