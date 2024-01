Muricy diz que Ancelotti 'não iria querer ficar nem 5 minutos' no Brasil

Muricy Ramalho acredita que Carlo Ancelotti não aguentaria "nem cinco minuto" no futebol brasileiro.

Tenho o maior respeito com o Ancelotti, que conhece o futebol como ninguém, mas o nosso futebol é complicado. Ele chegar aqui e ver essa bagunça, não iria querer ficar nem cinco minutos Muricy Ramalho, à CNN

O que aconteceu

Muricy defende que Fernando Diniz deveria ter sido mantido no comando da seleção. "Uma seleção do tamanho do Brasil não pode ter interino. Para mim o Diniz tinha de continuar, tinha de ser o técnico, não esperar o Ancelotti"

O coordenador técnico do São Paulo criticou a ausência de um diretor-técnico na seleção. "O técnico está o tempo todo decidindo com o presidente. Não acho correto, ele tem que ter alguém nesse meio, o presidente é sempre quem dá a última palavra, em todo lugar"