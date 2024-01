Maurício cita sonho de jogar as Olimpíadas, mas destaca responsabilidade no Pré-Olímpico

Um dos nomes chamados por Ramon Menezes, Maurício representará o Brasil na disputa por uma vaga nas Olimpíadas no Pré-Olímpico, na Venezuela. O meia do Internacional falou sobre o sonho de disputar os Jogos.

"Sabemos o significado do Pré-Olímpico para a gente, que é um classificatório para as Olimpíadas. Então a gente tem esse sonho de jogar as Olimpíadas. Qualquer convocação, o jogador quer estar sempre nela. É um momento de muita felicidade e a gente espera se classificar e ser campeão", afirmou o jogador, de 22 anos.

O jovem atleta tem noção da responsabilidade em classificar a Seleção para os Jogos Olímpicos. A Amarelinha conquistou a medalha de ouro nas últimas duas edições.

"A gente sabe que veste uma camisa muito pesada, do nosso país, da nossa Seleção. Então a gente sabe a responsabilidade que é, e sabe que precisa se classificar no Pré-Olímpico, para disputar os Jogos Olímpicos", completou.

Em 2023, Maurício se consolidou como um dos principais nomes do Internacional. Na última temporada foram 48 jogos, com 11 gols e 11 assistências.

Dessa forma, o meia colorado se destaca dos demais companheiros na experiência ao longo da carreira. Contudo, ele não acredita estar em uma condição diferente e ressaltou a qualidade do grupo e a necessidade de rápido entrosamento.

"Não me vejo como esse cara. Claro que a gente conversa sobre posicionamento de jogo. Muitas vezes, querendo ou não, a gente acaba tendo pouco tempo de preparação, porque tem jogadores diferentes, que não foram convocados ou não vinham sendo. A gente tem que treinar e conseguir muito rápido ter um bom entrosamento. Ano passado consegui ter bastante jogos, mas todo o elenco é bastante experiente e qualificado", finalizou.

No Grupo A, a Seleção busca ficar entre os dois melhores da chave, que ainda conta com Bolívia, Colômbia, Venezuela e Equador, para avançar ao quadrangular final. As duas equipes com melhor desempenho na última fase estão qualificadas para as Olimpíadas.