Jorge Jesus: 'CR7 tem paixão pelo futebol, Neymar tem por outras coisas'

Jorge Jesus comparou Neymar com Cristiano Ronaldo e apontou diferenças entre os dois craques. O português é técnico do brasileiro no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Jesus disse que CR7 tem o futebol como principal paixão na vida enquanto Neymar "tem mais paixão por outras coisas". O treinador também lamentou a grave lesão do brasileiro em seus primeiros jogos no Al-Hilal e elogiou a personalidade de Ney, em entrevista ao jornal "Record", de Portugal.

Primeiro, não tive sorte nenhuma, porque eu nunca tinha trabalhado com Neymar, trabalhamos um mês e meio e não mais. Ele é um fora do normal, um fora de série, e portanto [com a lesão dele] perdemos qualidade ofensivamente. É um menino fácil de lidar e muito doce, muito compreensivo, agora a vida para além do futebol dele é à maneira dele.

Acho que ele, ao contrário do Ronaldo (o Ronaldo tem mais paixão pelo futebol e põe essa prioridade), ele tem mais paixão por outras coisas e põe essas outras coisas que é a vida privada dele à frente. Como jogador, é fabuloso. Como homem, estive um mês e meio com ele e me surpreendeu positivamente em tudo. Jorge Jesus, sobre Neymar

Assista ao vídeo