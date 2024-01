Clubes apostam no mercado, e Copinha vê brilho de jovens estrangeiros

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Principal competição de base no Brasil, a Copa São Paulo ganhou diversos sotaques na edição de 2024, com representantes de 19 países e quatro continentes.

O que aconteceu

São quase 30 jogadores de fora do país disputando a Copinha deste ano.

Alguns figuram na lista de artilheiros da competição, como são os casos do paraguaio Freddy, do Grêmio, do ganês Quarcoo, do Capital-DF, e o boliviano Enzo, do Santos, todos com seis gols.

Há outros também nesta prateleira, como o venezuelano Kervin, do Fortaleza, e o boliviano Miguelito, do Santos, ambos com três, e o panamenho Kadir, da Portuguesa, com dois.

Quarcoo, Enzo e Freddy já alcançaram uma marca importante. Eles superaram o paraguaio Antônio Galeano, que marcou cinco gols pelo São Paulo em 2020, até então o estrangeiro com mais gols na competição.

HAT-TRICK DO FREDDY!

Que noite do atacante gremista. O aniversariante do dia jogou muito e marcou três gols na Copinha Sicredi!#CopinhaSicredi pic.twitter.com/kEO8DpD8CR ? Copinha (@Copinha) January 10, 2024

A dupla de Bolivianos do Santos marcou em todos os jogos do Peixe na Copinha. Enzo é o artilheiro do time, e Miguelito balançou a rede três vezes, além de ter atuar como garçom.

Kevir foi personagem de uma matéria do Diário AS, da Espanha. O título do artigo diz que o venezuelano "surpreende no Brasil", e, no texto, há passagens como "muito habilidoso" e "muito versátil na tomada de decisões".

QUE GOLAÇO, QUE GOLAÇO!

O Quarcoo fez essa pintura na Copinha Sicredi!#CopinhaSicredi2024 pic.twitter.com/OGFR2xUXcQ ? Copinha (@Copinha) January 12, 2024

A Argentina, com quatro jogadores, é o país com mais representantes estrangeiros. Thomas Agustín é volante do Corinthians, Valentin é lateral-direito do Internacional, Agustín é atacante do Figueirense e Tomi é atacante do Juventude.

Alguns clubes têm mais jovens oriundos de outros países. São Paulo, Red Bull Bragantino, Santos, Internacional e XV de Piracicaba têm dois cada.

Veja a lista

Angola

Calebe -- volante do Red Bull Bragantino

Argentina

Thomas Agustín -- volante do Corinthians

Valentin -- lateral-direito do Internacional

Agustín -- atacante do Figueirense

Tomi -- atacante do Juventude

GOLAÇO! ??

Kervin Andrade meteu esse belo gol na vitória do Fortaleza sobre o CRB-AL! #CopinhaSicredi2024 pic.twitter.com/P0JMG7yBNT ? Copinha (@Copinha) January 6, 2024

Bolívia

Diego Arroyo -- zagueiro do Bahia

Miguelito -- meia do Santos

Enzo Monteiro -- atacante do Santos

Colômbia

Kelvin Flores -- atacante do Red Bull Bragantino

Luis Acevedo -- zagueiro do XV de Piracicaba

Gana

Stanley Boateng -- zagueiro do Ceará

Faisal -- atacante do São Paulo

Quarcoo -- lateral esquerdo do Capital-DF

Espanha

Adrian Esquivel -- goleiro do Ibrachina

Haiti

Allendy -- atacante do Fast Clube

Israel

Hadar -- meia do São José

Japão

Lucas Yuji Inoue -- meia do São Caetano

Nigéria

Hassan -- atacante do XV de Piracicaba

Panamá

Aimar -- lateral do Ska Brasil

Kadir -- atacante da Portuguesa

Paraguai

Freddy -- atacante do Grêmio

Peru

Carlos Gómez -- lateral-direito do Cruzeiro

Senegal

Iba -- volante do São Paulo

Ucrânia

Maksym -- goleiro do Athletico-PR

Venezuela

Kervin Andrade -- meia do Fortaleza

Leandro "Jaguar" Rodríguez -- atacante do Atlético-MG