Jogador importante na Copinha, Pedrinho tem contrato curto com Corinthians

O meia Pedrinho tem sido um destaque do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. O jovem de 20 anos, porém, tem contrato com o clube apenas até fevereiro de 2025.

Para se ter uma ideia, a partir de agosto o atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e não render qualquer dinheiro ao Timão. O meia assinou seu primeiro vínculo profissional com o Alvinegro em fevereiro de 2022.

Pedrinho é o artilheiro do Corinthians na Copinha até o momento, com três gols marcados. O jogador de 20 anos se destaca pela visão de jogo, com bons passes e uma finalização precisa.

Após a Copa São Paulo deste ano, Pedrinho vai entrar em sua última temporada de sub-20, já que vai estourar a idade da categoria em 2025. O garoto defende o Alvinegro desde o sub-11 e disputa sua terceira Copinha na carreira.

Titular absoluto no time do técnico Danilo, o atleta chama atenção não só pelo bom futebol. como pela baixa estatura, já que é o menor jogador do elenco, com 1,69m, ao lado do ponta Juninho.

Situação semelhante à vivenciada por Pedrinho é a do meia Breno Bidon, que tem contrato com o Corinthians até janeiro de 2025. Também titular do sub-20, o Filho do Terrão é observado com carinho por olheiros de clubes europeus.

O Timãozinho enfrenta o Atlético-GO neste domingo, às 16 horas (de Brasília), em Marília. O confronto é válido pela terceira fase da Copinha.