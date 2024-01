Shot de leite e De Bruyne rei: como Haaland comemorou a vitória do City

Do UOL, em São Paulo

Haaland vibrou com a dramática vitória do Manchester City sobre o Newcastle, ontem, pelo Campeonato Inglês. O norueguês — que se recupera de uma lesão no pé — mostrou um shot de leite e chamou o companheiro Kevin de Bruyne de rei.

O que aconteceu

Haaland colocou uma coroa na cabeça de De Bruyne. O belga entrou no segundo tempo e, 20 minutos, sacramentou a virada do City com um gol e uma assistência.

A emoção foi tamanha que o norueguês "apelou" para um shot de leite. "Preciso de um shot depois disso", escreveu o atacante nos Stories do Instagram.

Ele ainda compartilhou uma foto sua celebrando o triunfo do City. O resultado deixou o time de Manchester com apenas dois pontos a menos em relação ao líder Liverpool.