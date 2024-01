Palmeiras: Gustavo Gómez pode atingir marca artilheira na Libertadores 2024

Na última segunda-feira (8), o Palmeiras deu início à preparação para a temporada de 2024. Em um elenco que tem seis atacantes à disposição, quem pode se destacar na artilharia desse ano é um zagueiro: Gustavo Gómez pode entrar no top 3 dos jogadores do Verdão com mais gols na Libertadores.

Embora seja muito qualificado defensivamente, Gómez é um zagueiro que gosta de marcar presença na bola aérea e fazer seus gols. Hoje, o paraguaio tem 10 gols marcados na Libertadores e, para entrar no top 3, terá que superar jogadores que já deixaram o Verdão.

Gómez terá tempo para ultrapassar seus 'adversários'. Com o histórico recente do Palmeiras de avançar para as últimas fases da Libertadores, o zagueiro artilheiro terá pelo menos seis jogos para tentar deixar para trás Tupãzinho, Borja e Willian Bigode - o trio balançou as redes 11 vezes no torneio com a camisa alviverde.

Caso o defensor queira subir ainda mais posições no ranking para pegar a terceira posição, precisará marcar pelo menos três gols nessa Libertadores. Assim, ele ultrapassaria Alex e seu ex-companheiro Gustavo Scarpa, visto que os dois marcaram 12 gols pelo Palmeiras na competição.

Marcar gols, porém, não tem sido tarefa muito difícil para Gómez. Na última temporada, por exemplo, o paraguaio conseguiu seis tentos, sendo que três deles foram na própria Libertadores. Ele esteve entre os dez artilheiros do Verdão na temporada, sendo o nono com mais gols.

Foi em 2022, porém, que o capitão palmeirense fez sua temporada com mais gols pelo Palestra Itália. Na época, o zagueiro balançou as redes 11 vezes, tendo marcado duas vezes na competição internacional.

Quem figura no topo do ranking dos jogadores com mais gols pelo Palmeiras na Libertadores é Rony, com 21 tentos. Raphael Veiga ocupa a vice-liderança, com 17. Os dois ainda são companheiros de Gustavo Gómez e podem ampliar seus números nessa temporada.

O Palmeiras fará seu primeiro jogo na temporada de 2024 no próximo dia 21 de janeiro, um domingo. O Verdão terá pela frente o Novorizontino, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela primeira rodada do Paulista.