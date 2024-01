Girona empata com lanterna Almería e assume a ponta do Espanhol

Neste domingo, o Girona empatou com o Almería por 0 a 0, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time assumiu a ponta do torneio de pontos corridos.

Com 49 pontos, o clube está na liderança de La Liga, com um a mais que o Real Madrid, que tem um jogo a menos devido à disputa da Supercopa da Espanha. Em seu próximo compromisso, a equipe encara o Rayo Vallecano pelo mata-mata nacional, às 17h30 (de Brasília) desta quinta-feira, como mandante.

Já o Almería segue na lanterna do Campeonato Espanhol, com seis pontos. Na próxima rodada, o time enfrenta o Real Madrid, no próximo dia 21, às 12h15, no Santiago Bernabéu.

O jogo

A primeira grande oportunidade do embate foi do Almería, com Arribas obrigando Gazzaniga a trabalhar. Pouco depois, o Girona respondeu com Blind, que parou em Luís Maximiano.

Mesmo com menor qualidade técnica, os mandantes comandaram as ações no primeiro tempo. Contudo, a falta de pontaria impediu a equipe de marcar. 3

Já na reta final da primeira etapa, Arribas, mais uma vez, arrematou para defesa de Gazzaniga. Com o Almería melhor, o embate foi para o intervalo empatado.

O segundo tempo permanecia com os donos da casa levando mais perigo. Logo no começo, Léo Baptistão fez o goleiro do Girona a intervir novamente.

Aos 35 minutos, Aleix García foi expulso e deixou os visitantes com um a menos. Com a vantagem númerica, o Almería partiu para cima, mas sem eficiência não tirou o zero do placar.