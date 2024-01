Fla mantém calma por renovação de Gabigol mesmo após assédio do Corinthians

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo mantém o planejamento em relação à renovação do atacante Gabigol, apesar do assédio do Corinthians nesta janela de transferências.

O que aconteceu

O clube de São Paulo colocou Gabigol como alvo principal para reforçar o ataque, setor considerado carente.

O jogador tem mais um ano de contrato com o Rubro-Negro, e conversa por renovação.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, chegou a citar "conversas avançadas" pelo camisa 10. Dias, depois, porém, anunciou que havia desistido do negócio — O UOL ouviu que o Timão evoluiu na parte financeira, mas se incomodou com a demora dos cariocas para resolver o cenário.

Vice-presidente do Fla, Marcos Braz contou que as tratativas estão em curso, e não vai acelerar conversar por um "novo contrato".

O dirigente demonstrou calma sobre o assunto, e afirmou que "as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido". Por outro lado, ressaltou que o atacante está nos planos.

Após o título de 2022, a gente já estava na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar da situação que está em curso. Ele tem um ano de contrato. A gente está conversando. Eu não vou me estender em relação a isso Marcos Braz

"Eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido. Qualquer tipo de questionamento dos empresários, em que se está demorando mais ou menos, a gente vai resolver com eles", completou.

O Flamengo também adota cautela em outras pontas do mercado. Dirigentes informaram terem conversas pelo zagueiro Leo Ortiz, pelo lateral Viña e pelo atacante Luiz Henrique, mas que não pagar preços que avaliem ser altos para a transação em questão.