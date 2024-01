Ferroviária x São Paulo: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo encara a Ferroviária às 21h (de Brasília) de hoje, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 3ª fase da Copinha.

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv. O Placar UOL acompanha em tempo real.

As equipes voltam a se enfrentar após o duelo na fase de grupos. Na terceira e última rodada do Grupo 7, a Ferroviária venceu por 2 a 1 e se classificou na liderança do Grupo 7, enquanto o Tricolor paulista ficou em segundo.

Tetracampeão, o São Paulo vem de classificação nos pênaltis sobre o Ceará. Já a Ferrinha venceu o Gama por 3 a 2 na segunda fase.

Ferroviária x São Paulo -- 3ª rodada da Copinha

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Data e horário: 14 de janeiro de 2024, às 21h

Transmissão: X