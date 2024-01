Dos três reforços que chegaram ao Palmeiras, algum deve ser titular com Abel? Opine!

O Palmeiras não se movimentou muito no mercado da bola no sentido das contratações, mas novamente trouxe reforços pontuais. A diretoria entende ter contratado jogadores que podem contribuir para o estilo de jogo implementado pelo técnico Abel Ferreira.

Três atletas chegaram ao Palmeiras para qualificar o plantel do português. O volante Aníbal Moreno foi o primeiro deles e chegou do Racing. O segundo foi Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. Por fim, Caio Paulista foi o último até o momento: o Alviverde deu um "chapéu" no rival São Paulo e contratou o lateral esquerdo.

No entanto, todos os jogadores chegam para setores em que o Palmeiras conta com muitas peças. Por uma vaga como na volância, por exemplo, Aníbal terá que brigar com Richard Ríos, Gabriel Menino, Atuesta e Fabinho - considerando que Zé Rafael é titular absoluto de Abel.

Felizmente, em sua coletiva de apresentação, Aníbal Moreno se mostrou disposto a jogar em qualquer posição que o corpo técnico do Palmeiras precise. Dessa forma, o volante pode acabar atuando em todas as funções do meio-campo ao longo da temporada - resta saber se como titular ou reserva.

Bruno Rodrigues, por sua vez, também disputará vaga com Breno Lopes até que Dudu retorne de lesão. Caso o técnico opte por utilizar Rony pela esquerda, o atacante ganhará mais um concorrente. E se quiser brigar pela vaga de '9', por exemplo, Rodrigues terá Endrick e Flaco López em sua frente.

Já Caio Paulista talvez tenha poucas chances na lateral esquerda, mas pode vir a ganhar espaço no ataque do Palmeiras. O ex-São Paulo briga por uma vaga com Piquerez, que vem de uma de suas melhores - se não a melhor - temporadas com o Alviverde. Além disso, Vanderlan também ganhou espaço na última temporada e, caso permaneça no clube, pode ser o reserva imediato do uruguaio.

Contudo, é no ataque que Caio pode ter mais chances. Mesmo assim, ele também entraria em concorrência direta com Bruno Rodrigues, outro reforço da equipe. Uma qualidade que os dois possuem, porém, é a versatilidade - o que pode ajudar na busca pela titularidade.