Corinthians goleia União São João no primeiro jogo-treino de 2024; veja autores dos gols

Na manhã deste domingo, o Corinthians goleou o União São João por 4 a 0, no CT Dr. Joaquim Grava. Lucas Veríssimo, Yuri Alberto, Rojas e o adversário, contra, marcaram os tentos do Timão.

Após cobrança de falta, o time rival abriu o placar ao anotar contra a própria meta. Depois, Veríssimo aproveitou bate e rebate no escanteio e ampliou.

Posteriormente, Yuri Alberto puxou contra-ataque e tocou na saída do goleiro para deixar o dele. Por fim, Rojas, de pênalti, deu números finais ao duelo.

Manhã de jogo-treino e vitória do Timão por 4?? a 0??, contra o União São João! ?? ? Gol contra

? Lucas Veríssimo

? Yuri Alberto

? Rojas ? Hugo Rodrigues#VaiCorinthians pic.twitter.com/k8gZMQR0HR ? Corinthians (@Corinthians) January 14, 2024

O Corinthians foi escalado por Mano Menezes nos dois primeiros períodos do treinamento com: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

No último período, Mano mandou a equipe a campo com: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Fernando Vera, Caetano e Diego Palacios; Fausto Vera, Maycon e Matheus Bidu; Matías Rojas, Gustavo Silva e Wesley.

Com isso, o Timão fechou a semana de treinamentos. Os comandados de Mano Menezes têm até sábado para se preparar para a estreia no Paulistão, contra o Guarani.

O duelo contra o Bugre está marcado para acontecer neste domingo, às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians está no Grupo C, que conta com Inter de Limeira, Mirassol e RB Bragantino.