Corinthians encaminha empréstimo de Roni ao Atlético-GO; veja detalhes

O Corinthians encaminhou o empréstimo do volante Roni ao Atlético-GO até o final desta temporada. O jovem revelado nas categorias de base do clube não possui grande prestígio com o técnico Mano Menezes e quer mais minutos.

O clube goiano topou pagar R$ 500 mil pelo empréstimo, como divulgado inicialmente pelo goal. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que os valores da opção de compra ainda estão sendo discutidos pelas diretorias.

A tendência é que, antes do empréstimo, o Corinthians renove o contrato de Roni até final de 2025. Seu vínculo atual é apenas dezembro deste ano.

Desde o final do último Campeonato Brasileiro, além do Atlético-GO, Roni despertou interesse do Ceará e de um clube do exterior. A reportagem apurou que uma equipe da Série B também abriu negociações com o Timão para contar com o volante.

Roni terminou a temporada passada com 32 jogos, sendo 16 como titular. O atleta começou 2023 com moral, sendo peça importante na equipe de Fernando Lázaro, mas perdeu espaço a partir da chegada de Vanderlei Luxemburgo.

Com Mano Menezes, Roni entrou em campo quatro vezes, todas saindo do banco de reservas.

O Filho do Terrão não atuou no jogo-treino deste domingo, contra o União São João, no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão goleou por 4 a 0, com gols de Lucas Veríssimo, Yuri Alberto, Rojas e de um adversário (contra).